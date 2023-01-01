Звезда Авроры. Эми Кауфман,Джей Кристофф (книга, 2024) слушать онлайн

"Первая книга трилогии «Цикл Авроры». Книга понравится тем, кому близка тема космоса, научной фантастики и приключений. Джей Кристофф – автор бестселлеров «The New York Times», которые получили множество литературных премий и любви от читателей! На дворе 2380 год, и выпускники Академии Авроры получают свои первые задания. Звездный ученик Тайлер Джонс готов набрать команду своей мечты. Однако его глупый героизм приводит к тому, что теперь его отряд состоит из отъявленных аутсайдеров, которых никто никогда бы не взял. Дерзкий дипломат с черным поясом в сарказме. Ученый-социопат, любящий стрелять в своих соседей по комнате. Технический гений с самым большим чипом в галактике на плече. Инопланетный воин, не умеющий справляться с собственным гневом. Пилот-сорванец, которому Тайлер совершенно не нравится, если вам интересно. Но самая большая проблема Джонса – это Аврора Цзе-Линь О’Мэлли, девушка, которую он спас. Запертая в криосне на два столетия, Аврора – девушка вне времени, возможный катализатор, который начнет войну, назревающую миллионы лет. А команда Тайлера, состоящая из неудачников и нарушителей дисциплины, может стать последней надеждой для всей галактики.



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