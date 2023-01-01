Звезд не хватит на всех. Время главных калибров. Макс Глебов
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Звезд не хватит на всех. Время главных калибров. Макс Глебов

Звезд не хватит на всех. Время главных калибров. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика457 мин16+

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О книге

Большая война между ведущими расами Протектората всe-таки началась, и теперь генералу Вершинину и его союзникам предстоит непростой путь домой через охваченную боевым безумием галактику, брошенную Старшими на произвол судьбы.

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Жанр
Фантастика
Время
457 мин / 07:37

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