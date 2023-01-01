Звезд не хватит на всех. Время главных калибров. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

Большая война между ведущими расами Протектората всe-таки началась, и теперь генералу Вершинину и его союзникам предстоит непростой путь домой через охваченную боевым безумием галактику, брошенную Старшими на произвол судьбы.



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