WinkАудиокнигиЗвезд не хватит на всех. Время главных калибров. Макс Глебов
Звезд не хватит на всех. Время главных калибров. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика457 мин16+
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О книге
Большая война между ведущими расами Протектората всe-таки началась, и теперь генералу Вершинину и его союзникам предстоит непростой путь домой через охваченную боевым безумием галактику, брошенную Старшими на произвол судьбы.
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