Звезд не хватит на всех (новая версия). Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Второе издание, дополненное. У Империи много внешних и внутренних проблем. Император непогрешим и всегда прав. Но и над ним есть сила, способная заставить его действовать в строгих рамках. И эти рамки не позволяют Империи вступать в контакт со слаборазвитыми цивилизациями, пока те не достигну�т определенного уровня. Но что делать, если восьми миллиардам людей на окраинной планете, едва-едва начинающим осваивать космос, угрожает быстрое и гарантированное уничтожение? Можно просто принести их в жертву и забыть, ибо закон есть закон. Но если очень захотеть, в любом законе можно найти хотя бы узкую щель, в которую можно протиснуть пару-тройку сотен боевых кораблей.



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