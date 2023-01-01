Звезд не хватит на всех (новая версия). Макс Глебов
Wink
Аудиокниги
Звезд не хватит на всех (новая версия). Макс Глебов

Звезд не хватит на всех (новая версия). Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика351 мин12+

Сюжет

Второе издание, дополненное. У Империи много внешних и внутренних проблем. Император непогрешим и всегда прав. Но и над ним есть сила, способная заставить его действовать в строгих рамках. И эти рамки не позволяют Империи вступать в контакт со слаборазвитыми цивилизациями, пока те не достигнут определенного уровня. Но что делать, если восьми миллиардам людей на окраинной планете, едва-едва начинающим осваивать космос, угрожает быстрое и гарантированное уничтожение? Можно просто принести их в жертву и забыть, ибо закон есть закон. Но если очень захотеть, в любом законе можно найти хотя бы узкую щель, в которую можно протиснуть пару-тройку сотен боевых кораблей.

Звезд не хватит на всех (новая версия) слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг