Звезд не хватит на всех. Коллапс Буферной Зоны. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

С разгромом флота кронсов проблемы землян не закончились. Пока генерал Вершинин занимался обороной Солнечной Системы, ситуация в Сером Периметре стремительно менялась. Систему звезды Тинна вновь атаковал флот танланов. Эскадра корпорации «Бетельгейзе» не смогла оказать ему достойного сопрот�ивления, и земляне потеряли только что обретенную возможность изучать уникальные артефакты, оставшиеся на месте грандиозного сражения тысячелетней давности. В условиях надвигающейся большой войны Империя не хочет рисковать и отправлять свои корабли в пространство Серого Периметра ради защиты интересов Земли. Решать возникшую проблему вновь предстоит генералу Вершинину.



Звезд не хватит на всех слушать на видеосервисе Wink.