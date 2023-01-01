Звезд не хватит на всех. Коллапс Буферной Зоны. Макс Глебов
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Звезд не хватит на всех. Коллапс Буферной Зоны. Макс Глебов

Звезд не хватит на всех. Коллапс Буферной Зоны. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика489 мин16+

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О книге

С разгромом флота кронсов проблемы землян не закончились. Пока генерал Вершинин занимался обороной Солнечной Системы, ситуация в Сером Периметре стремительно менялась. Систему звезды Тинна вновь атаковал флот танланов. Эскадра корпорации «Бетельгейзе» не смогла оказать ему достойного сопротивления, и земляне потеряли только что обретенную возможность изучать уникальные артефакты, оставшиеся на месте грандиозного сражения тысячелетней давности. В условиях надвигающейся большой войны Империя не хочет рисковать и отправлять свои корабли в пространство Серого Периметра ради защиты интересов Земли. Решать возникшую проблему вновь предстоит генералу Вершинину.

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Жанр
Фантастика
Время
489 мин / 08:09

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