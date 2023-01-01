Звезд не хватит на всех. День горящей брони. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

Генерал-майор Вершинин продолжает свой путь через Серый Периметр, пытаясь найти способ вернуться на Землю, причем вернуться не с пустыми руками. Сам того не желая, он всe больше нарушает баланс сил, сложившийся на окраине галактики, и обращает на себя пристальное внимание людей и чужих, считающих себя хозяевами этого сумеречного пространства, где жестокость и цинизм являются нормой жизни. Необычные способности Вершинина не остались незамеченными, и, естественно, немедленно появились желающие поставить их себе на службу.



Звезд не хватит на всех слушать на видеосервисе Wink.