Звезд не хватит на всех. День горящей брони. Макс Глебов
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Звезд не хватит на всех. День горящей брони. Макс Глебов

Звезд не хватит на всех. День горящей брони. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика492 мин16+

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О книге

Генерал-майор Вершинин продолжает свой путь через Серый Периметр, пытаясь найти способ вернуться на Землю, причем вернуться не с пустыми руками. Сам того не желая, он всe больше нарушает баланс сил, сложившийся на окраине галактики, и обращает на себя пристальное внимание людей и чужих, считающих себя хозяевами этого сумеречного пространства, где жестокость и цинизм являются нормой жизни. Необычные способности Вершинина не остались незамеченными, и, естественно, немедленно появились желающие поставить их себе на службу.

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Жанр
Фантастика
Время
492 мин / 08:12

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