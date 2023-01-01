Зверский детектив. Боги Манго. Анна Старобинец (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Зверский детектив» продолжается! Встречайте пятую часть прославленной серии Анны Старобинец – «Боги Манго». Барсук Старший и Барсукот отправляются на новое дело. В этот раз им предстоит расследовать похищение: в жаркой африканской саванне у семьи Изысканных Жирафов украли новорожденного детеныша Рафика. Смертельная опасность следует по пятам за Барсуками Полиции, ведь Дальнее Редколесье – жуткое место, погрязшее в беззаконии и насилии, где сильные правят над слабыми, а власти закрывают глаза на зверства и игнорируют тяжелую правду. Однако Барсук Старший, Барсукот и Гриф Стервятник не из тех, кто бежит от трудностей. Придерживаясь справедливых принципов родного Дальнего Леса, они проведут расследование и доберутся до истины, несмотря ни на что.





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