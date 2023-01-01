Зверобой (сокращенный пересказ). Джеймс Фенимор Купер (книга, 1841) слушать онлайн

Сюжет

Джеймс Фенимор Купер – известный американский писатель XIX века, автор множества интереснейших приключенческих романов, среди которых «Зверобой», «Пионеры», «Последний из Могикан», неоднократно экранизировавшихся по всему миру. Роман "Зверобой " – первый в знаменитом цикле из пяти романов, посвященных истории колонизации Северной Америки. Трагические события гибели индейской цивилизации служат фоном, на котором разворачиваются захватывающие приключения охотника и следопыта Натти Бампо, по прозвищу Зверобой. Честный и скромный охотник, выросший среди индейцев племени делаваров, живет одной жизнью с природой. Роман повествует о юности героя, постепенно превращающегося из охотника в храброго и мудрого воина. В основе сюжета лежит история Томаса Хаттера и его дочерей, живущих в плавучем домике на озере. Неожиданное появление в этих местах индейцев из враждебного племени превращает мирное озеро в поле сражения…



Зверобой (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.