Зверобой. Джеймс Фенимор Купер
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Зверобой. Джеймс Фенимор Купер

Зверобой. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1841) слушать онлайн

1841, Аудиокнига
Приключения, Классика826 мин12+
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Сюжет

Книга является первой из знаменитого историко-приключенческого цикла из пяти романов замечательного писателя Джеймса Фенимора Купера, основной темой которых явилась борьба индейцев против американских колонизаторов. Действие романа происходит в 40-е годы XVIII века. Полчища колонизаторов-хищников, выбрасываемых Старым Светом к богатым берегам Нового, столкнулись с древней расой туземцев, создавшей своеобразную государственность, а местами – и высокую культуру. Именно в это время происходят захватывающие приключения юного охотника Зверобоя (таково одно из прозвищ героя Натаниэля Бампо). Он Охотник, знаток индейских обычаев. На первую тропу войны вступает вместе со своим другом, могиканином Чингачгуком.

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