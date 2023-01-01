Зверобой. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1841) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" знакомит своих слушателей с творчеством Джеймса Фенимора Купера, классика детской литературы, автора популярнейших приключенческих романов. Роман «Зверобой» входит в знаменитый цикл из пяти романов, посвященных истории колонизации бескрайних просторов Северной Америки. У вас храброе сердце и вы любите опасные приключения? Мечтаете помогать слабым и беззащитным и наказывать коварных и жестоких? – эта книга для вас! Вы готовы? – благородный охотник и следопыт Натти Бампо, по прозвищу Зверобой, выходит на тропу войны!



Зверобой слушать на видеосервисе Wink.