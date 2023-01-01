Зверобой. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1841) слушать онлайн

Сюжет

Американский писатель Джеймс Фенимор Купер – классик мировой приключенческой литературы, автор популярнейших романов, посвящeнных истории колонизации Северной Америки. Главный герой Купера – охотник и следопыт Натаниэль Бумпо по прозвищу Зверобой, известный также под именами Следопыт, Соколиный Глаз, Кожаный Чулок и Длинный Карабин – непревзойдeнный стрелок и защитник индейцев. «Зверобой» – первая из серии книг «Кожаный чулок» – посвящена юности Бумпо, когда завязывается его дружба с последним вождeм могикан, мудрым и отважным воином Чингачгуком. Опасные приключения и острый, стремительно развивающийся сюжет, красота первозданной природы и буря человеческих чувств, жестокость, коварство и предательство, которым противостоят храбрость, сила духа и благородство – всe это искусно переплетается, образуя неповторимую ткань романа.



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