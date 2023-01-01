Звенящие кедры России. Второе издание. Владимир Мегре
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Аудиокниги
Звенящие кедры России. Второе издание. Владимир Мегре

Звенящие кедры России. Второе издание. Владимир Мегре (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Религия и духовная литература419 мин16+
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Сюжет

Новинка российского писателя, который входит в список 100 самых влиятельных духовных лидеров современности. Эта аудиокнига продолжает рассказ о необыкновенной женщине, обладающей даром прародителей и знаниями первоистоков истины. «…Не предсказал ты, Нострадамус, даты страшных катаклизмов Земли. Ты их создал своею мыслью и мысль людскую для воплощения страшного включил. Вот и сейчас она витает над Землeй, безысходностью людей пугая. Но ей теперь не воплотиться. Я – человек. Анастасия я! И я тебя сильнее!»

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