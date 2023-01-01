Зов предков. Джек Лондон
Wink
Детям
Зов предков. Джек Лондон

Зов предков. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Приключения271 мин12+
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Сюжет

«Зов предков» сразу стало одним из самых читаемых произведений автора. Это история о превращении собаки Бэка в вожака волчьей стаи сталa своего рода художественной иллюстрацией жизни человека, поднявшегося с низов на вершину. Лондон говорит о первобытном законе жизни, который гласит: убивай или будешь убит, ешь или тебя съедят. Здесь нет места милосердию, нерешительность почитается за трусость и ведет к гибели.

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