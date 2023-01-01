Зов предков. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Зов предков» сразу стало одним из самых читаемых произведений автора. Это история о превращении собаки Бэка в вожака волчьей стаи сталa своего рода художественной иллюстрацией жизни человека, поднявшегося с низов на вершину. Лондон говорит о первобытном законе жизни, который гласит: убивай �или будешь убит, ешь или тебя съедят. Здесь нет места милосердию, нерешительность почитается за трусость и ведет к гибели.



Зов предков слушать на видеосервисе Wink.