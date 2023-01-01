Зов памяти. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды семь человек из разных эпох оказываются на другой планете. Узнав, что находятся за многие миллионы световых лет от Земли и что проспали более тысячи лет, «путешественники» понимают: они больше никогда не увидят свой дом, своих близких, свое время… Но, следуя ЗОВУ ПАМЯТИ, все же находят �космический корабль, робот в котором сообщает: на Земле больше не осталось цивилизации. Не теряя надежды и решив дать родной планете шанс, они отправляются в далекое путешествие, но даже не догадываются, что повторяют путь своих предков…



Зов памяти слушать на видеосервисе Wink.