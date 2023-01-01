Зов ангела. Гийом Мюссо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маделин и Джонатан случайно столкнулись в нью-йоркском аэропорту. Об этой встрече можно было немедленно забыть, если бы не одно обстоятельство: в сутолоке они случайно обменялись мобильными телефонами. Мобильный телефон для современного человека – не просто средство связи. Ему доверяют то, что раньше доверяли только дневникам и сейфам. Порывшись в памяти телефона Маделин, Джонатан понял нечто такое, что заставило его взять билет на самолет, чтобы немедленно встретиться с ней. Маделин тоже потратила немало часов, чтобы узнать как можно больше о Джонатане, и ей было, что ему рассказать. Эти двое встретятся в Нью-Йорке, чтобы найти ключ к загадке, которая когда-то едва не стоила Маделин жизни…



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