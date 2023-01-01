Зощенко Михаил. Перед восходом солнца в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Михаил Зощенко (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Предлагаем вашему вниманию автобиографическую повесть Михаила Михайловича Зощенко, ставшую для писателя роковой после еe написания он на многие годы стал мишенью для окружающих писателей, критиков и даже первых лиц государства. «Сейчас я думаю приняться за новую книгу, которая будет последней в моей трилогии, начатой „Возвращeнной молодостью“ и продолженной „Голубой книгой“.<…> Эта книга будет мало похожа на обычную художественную прозу. Это будет скорей трактат, философский и публицистический, нежели беллетристика». Из постановления Центрального Комитета ВКП (б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 года: «…хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда он, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь как „Перед восходом солнца“, оценка которой, как и оценка всего литературного „творчества“ Зощенко, была дана на страницах журнала „Большевик“. Читает и рассказывает писатель и литературовед Дмитрий Быков.
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