Зона Контакта. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

«Зона Контакта» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод второй основное время действия 3930 год, цикл «История Вселенных», жанр боевая фантастика, космическая фантастика, научная фантастика. Действие романа происходит во Вселенной «Соприкосновения». Цепь загадочных событий начинается с приема обрывочной передачи – это трансляция с борта крейсера со странным, незнакомым людям названием «Тень Земли». Сигнал распространяется по аномальным структурам гиперкосмоса. Со станциями Н-болг, где принималась передача, неожиданно обрывается связь. На поиски источника данных отправляются многие. Кто первым обнаружит таинственный корабль? Люди или существа иных космических рас? Что они встретят в эпицентре аномальной области гиперкосмоса?



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