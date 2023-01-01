Золушка 101. Оксана Головина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Оксаны Головиной – «Золушка 101». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой. Получая от журналистов нелепую кличку после ликвидации очередного пожара, Алексей не догадывался, что вскоре придeтся разделить участь этой сказочной героини… Теперь, лишившись любимой работы, дома и не имея за душой ни гроша, остаeтся только согласиться на роль бедняги «Золушки». Но даже если судьба лишает мечты, не стоит отчаиваться. Ведь вполне возможно, что скоро счастье само упадeт в ваши перепачканные каминной золой руки… На счету актрисы Дины Бобылeвой дубляж в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Золушка 101 слушать на видеосервисе Wink.