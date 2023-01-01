Золотые земли. Сокол и Ворон. Ульяна Черкасова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дара выросла на краю Великого леса. С детства еe учили: не твори заклинаний и остерегайся лешего. Но однажды у неe не останется выбора. Милош чудом выжил, когда началась охота на ведьм. Он привык скрывать свой чародейский дар, но бояться смерти просто устал. Вячко знает, что он незаконный сын Вели�кого князя, и мечтает заслужить признание отца. Но это значит, что придeтся навсегда проститься с любимой. Ежи помнит сказания о древних богах предков: они коварны и беспощадны. Но что делать, если ты стал их жертвой? Невозможно обхитрить богов в их игре человеческими судьбами. Но все четверо обязательно попытаются.



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