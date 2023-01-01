Золотые земли. Сокол и Ворон. Ульяна Черкасова
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Золотые земли. Сокол и Ворон. Ульяна Черкасова

Золотые земли. Сокол и Ворон. Ульяна Черкасова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Фэнтези1317 мин16+

Сюжет

Дара выросла на краю Великого леса. С детства еe учили: не твори заклинаний и остерегайся лешего. Но однажды у неe не останется выбора. Милош чудом выжил, когда началась охота на ведьм. Он привык скрывать свой чародейский дар, но бояться смерти просто устал. Вячко знает, что он незаконный сын Великого князя, и мечтает заслужить признание отца. Но это значит, что придeтся навсегда проститься с любимой. Ежи помнит сказания о древних богах предков: они коварны и беспощадны. Но что делать, если ты стал их жертвой? Невозможно обхитрить богов в их игре человеческими судьбами. Но все четверо обязательно попытаются.

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