Золотые земли. Птицы Великого леса. Ульяна Черкасова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Финальная книга цикла «Золотые земли». Одна из сильнейших трилогий в жанре славянского фэнтези. Зиме нет конца. Она заметает долгую дорогу от Совина до Златоборска, по которой идёт чародей Милош. Она морозит город Лисецк, где нашла новое пристанище лесная ведьма Дара. Она сбивает с пути Ежи, ко�торый отправился в путь под руку с самой смертью. Даже в степях, где потерялся совсем один княжич Вячко, идёт снег. Пройдёт время, прежде чем судьба снова сведёт их вместе. А пока что зиме нет конца. Она корнями проросла в Золотые земли. И только огонь чародеев сможет растопить смерть и зиму. Богиня-пряха не готова проиграть людям. Она начинает обрывать нити их жизней. Одну за другой.





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