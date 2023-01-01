Золотые земли. Его забрал лес. Ульяна Черкасова
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Золотые земли. Его забрал лес. Ульяна Черкасова

Золотые земли. Его забрал лес. Ульяна Черкасова (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Любовные романы, Русская литература713 мин16+
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Сюжет

В ваших руках дневник Михаила Белорецкого, студента-фольклориста, который пропал без вести в Великом лесу. Это все, что от него осталась: загадочная история любви к ведьме, которая его и погубила. Новинка Ульяны Черкасовой! Автора яркой трилогии «Сокол и Ворон» из вселенной «Золотых земель». Роман поможет вернуться в сказочный мир и окунуться с головой в его поверья, былички и сказки, собранные Михаилом Белорецким. «Его забрал лес» – атмосферная история в записках, повествующая не только о нечистой силе Золотых земель, но и о влюбленном идейном юноше, Михаиле Белорецком. Приятный авторский слог и нетипичность повествования мгновенно захватят внимание! История понравится фанатам Николая Гоголя, «Дракулы» Брэма Стоккера и аниме «Принцесса Мононоке».

Золотые земли слушать на видеосервисе Wink.

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