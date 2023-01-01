Золотые сны былого. Поэзия Германии XVIII-XIX веков. БИЛИНГВА. Николаус Ленау,Теодор Шторм,Иоганн Вольфганг Гете (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В авторском сборнике представлены переводы Петра Абрамова из наследия Иоганна Вольфганга Гете, Николауса Ленау и Теодора Шторма. О каждом поэте автор сборника рассказывает во вступительных очерках, которые помогут ярче и полнее увидеть и ощутить образы поэтов минувшего. Петр Абрамов – акте�р Малого театра, кандидат филологических наук, переводчик-германист. Член Общества Гете в Веймаре и в Москве. С 1995 г. переводит немецкую и норвежскую поэзию. Автор научных статей и монографий выступает с литературными композициями на стихи русских и зарубежных классиков.



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