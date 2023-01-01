Золотые костры. Алексей Пехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Золотые костры» – третий том цикла «Страж» Алексея Пехова. Суровую зиму предвещают ледяные ветра с гор. Она придет с метелью и холодом, скрывая в снежной круговерти смерть. Где-то там, за вьюгой, мимо уснувших лесов, опустевших полей и заброшенных погостов, идет по ночным трактам темный кузнец. Никто не знает, кто он, как выглядит и чего хочет. Людвиг ван Нормайенн со спутниками Проповедником и Пугалом спешат по его остывающему следу.



Золотые костры слушать на видеосервисе Wink.