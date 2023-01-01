Золотой век (сборник рассказов). Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

У него было много имен: Медуза Горгона, Фальстаф, Волк, Ave, Фома Опискин… Но в блеске искрометного таланта он всегда был неповторим – король юмора и сатиры своего времени, иронично тонкий наблюдатель и виртуозный мастер слова, создатель знаменитого журнала «Сатирикон», объединивший вокруг себя целое созвездие талантов. Человек, который насмешил всю Россию – писатель Аркадий Аверченко. В сборник вошли избранные рассказы популярного писателя-сатирика. Содержание Автобиография Смерть девушки у изгороди Пропавшая калоша Доббльса Резная работа Телеграфист Надькин Широкая масленица Тайна Специалист Рыцарь индустрии Находчивость на сцене Петухов Мозаика Крыса на подносе Здание на песке Два преступления господина Вопягина Ложь Сухая масленица Двойник Знаток женского сердца Ниночка Робинзоны Магнит Золотой Век



Золотой век (сборник рассказов) слушать на видеосервисе Wink.