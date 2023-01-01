Золотой теленок. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Илья Ильф и Евгений Петров – известные советские писатели-сатирики. Подлинную литературную славу принёс им роман «Двенадцать стульев», идею которого подал старший брат Евгения Петрова писатель Валентин Катаев. Главный герой книги Остап Бендер, прожжённый авантюрист и жулик, вызывает, тем не менее, своего рода симпатию. Привлекает читателя и сатирическое изображение нэпманской России, в которой происходит действие романа. Книга неоднократно экранизировалась и разошлась на цитаты. Роман «Золотой телёнок», продолживший историю похождений «великого комбинатора», также широко известен и экранизирован. Бендер выживает после предательства Воробьянинова и принимается за новое дело. Теперь его цель – подпольный миллионер Корейко, у которого герой во что бы то ни стало хочет изъять в свою пользу ни много ни мало миллион рублей. Но для решения столь непростой задачи требуется команда, и Остап находит себе помощников. Слушайте эту историю в аудиоформате.



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