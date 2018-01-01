Золотой теленок. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет жемчужину русской литературы, аудиокнигу знаменитейшего и неподражаемого дуэта писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова – «Золотой теленок». Издание было многократно экранизировано. Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. "– Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. … – Зачем же вам так много денег… и сразу? – Вообще то мне нужно больше, – сказал Остап, – пятьсот тысяч – это мой минимум, пятьсот тысяч полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио де Жанейро… Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. – Это вырезка из «Малой советской энциклопедии». Вот тут что написано про Рио де Жанейро: «1360 тысяч жителей…» так… «значительное число мулатов… у обширной бухты Атлантического океана…» Вот, вот! «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и… о чем говорить! Вы сами видите, что происходит. Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм." ©



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