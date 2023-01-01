Золотой лук. Книга первая. Если герой приходит. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтров русскоязычной фантастики, знаменитого дуэта Генри Лайон Олди – «Золотой лук. Книга первая. Если герой приходит», первую книгу цикла «Золотой лук». Книга прочитана популярным артистом театра и кино, актером дубляжа Станиславом Федорчуком. Не всякому дано побывать в Эфире. Так говорят, изнывая от зависти, жители Афин и Спарты, Фив и Аргоса. Здесь, в богатой Эфире, владычице торговых путей, правит Главк, знаменитый лошадник. Домой возвращается из царства мертвых отец Главка, великий хитрец Сизиф. Сюда прилетает жечь храмы ужасная трехтелая Химера. В эти края прилетает и крылатый конь Пегас, чтобы напиться из источника на площади. Тут сойдутся интересы богов: лукавого Гермия, мудрой Афины, вспыльчивого Посейдона. В Эфире живет мальчик Гиппоной, сын Главка и внук Сизифа. Тот, кого позже узнают под именем Беллерофонта – Метателя-Убийцы. Здесь начнется его яркая, буйная, трагическая судьба, а что случится дальше – это еще лежит у богов на коленях. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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