Золотой ключик или Приключения Буратино. Алексей Толстой
Wink
Детям
Золотой ключик или Приключения Буратино. Алексей Толстой

Золотой ключик или Приключения Буратино. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

7.52020, Аудиокнига
Детская литература196 мин6+

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О книге

Буратино и Мальвина, папа Карло и Карабас Барабас – кто из детей не знает эти имена! А теперь у маленьких читателей есть замечательная возможность услышать веселый музыкальный рассказ о приключениях деревянного мальчика и его друзей в поисках золотого ключика.

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Жанр
Детская литература
Время
196 мин / 03:16

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