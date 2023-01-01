Золотой ключик или Приключения Буратино. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Буратино и Мальвина, папа Карло и Карабас Барабас – кто из детей не знает эти имена! А теперь у маленьких читателей есть замечательная возможность услышать веселый музыкальный рассказ о приключениях деревянного мальчика и его друзей в поисках золотого ключика.



Золотой ключик или Приключения Буратино слушать на видеосервисе Wink.