Золотоискатели. Джеймс Оливер Кервуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Произведения американского писателя Джеймса Кервуда посвящены Канаде, которую он хорошо знал и любил. Роман «Золотоискатели» пронизан верой в благородство и несокрушимость человеческого духа. Его герои – храбрые великодушные мужчины, верные в любви, бескорыстные и преданные в дружбе, и оча�ровательные женщины с сильным характером, преодолевающие все препятствия на своем пути. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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