Золото в темной ночи. Лия Арден (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

И только тьма следует за тобой… Новая книга от автора популярной дилогии «Мара и Морок» Лии Арден. Первый роман цикла «Потомки Первых», состоящего из четырех книг. Мотивы Древней Персии и Марроко в ярком фэнтезийном мире. Прошло уже более тысячи лет после великой катастрофы и Чeрной Зимы. Впервые мир на Континенте трещит по швам, а отношения между четырьмя странами напряжены как никогда. Ойро всего восемнадцать, и это практически единственное, что она помнит о себе. Шесть лет назад еe нашли на Островах и теперь у неe новая семья, друзья и обычная жизнь. Но странные сны не отпускают еe, и пустое прошлое не оставляет в покое. Ойро придeтся отправиться в путь, чтобы спасти друга и найти свою настоящую семью. Успеет ли она или будет втянута в войну между странами? Войну, что зрела тысячу лет из-за секрета, который утаил один из Первых. «Восточная сказка, где пустыня поведает свои секреты, а зве



Золото в темной ночи слушать на видеосервисе Wink.