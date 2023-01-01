Золото мертвых. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Бытует мнение, что если ты востребован, то жизнь твоя станет легкой и приятной. Увы, но это не совсем так, и подтверждением тому служит пример Валеры Швецова, свежеиспеченного Хранителя Кладов. Он нужен многим, но это не значит, что нуждающиеся в его услугах люди и нелюди собираются вести с ним честную игру. Ну, а если учесть, что речь идет о золоте, то хорошего ничего ждать точно не приходится. Тем более, что это золото мертвых…



Золото мертвых слушать на видеосервисе Wink.