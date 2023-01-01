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Золото короля. Артуро Перес-Реверте (книга, 2000) слушать онлайн
2000, Аудиокнига
Зарубежная литература, Современная проза388 мин12+
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Сюжет
Четвертая аудиокнига о приключениях капитана Алатристе расскажет вам о том, как Алатристе и его юный друг Иньиго вышли в отставку и получили довольно прибыльное, но опасное задание от короля: захватить галеон с контрабандным золотом, следующий из Америки.
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