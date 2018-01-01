Золотая петля. Джеймс Оливер Кервуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого американского автора приключенческой литературы, писателя Джеймса Оливера Кервуда «Золотая петля». «Брэм Джонсон был необыкновенным человеком даже для своего Севера. Не говоря уже ни о чем другом, он представлял собою продукт окружающей обстановки и крайней необходимости и еще чего то такого, что делало из него то человека с душой, а то зверя с сердцем дьявола. В этой истории самого Брэма, девушки и еще одного человека к Брэму нельзя относиться слишком строго. Он был способен и на чувствительность и на жестокость. Впрочем, сомнительно, имел ли он то, что принято вообще считать душой. Если же и имел когда нибудь, то она затерялась где то в дремучих лесах и в той дикой обстановке, которая его окружала.» "Золотая петля", Джеймс Оливер Кервуд ©



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