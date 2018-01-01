Золотая петля. Джеймс Оливер Кервуд (книга, 2020) слушать онлайн
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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого американского автора приключенческой литературы, писателя Джеймса Оливера Кервуда «Золотая петля». «Брэм Джонсон был необыкновенным человеком даже для своего Севера. Не говоря уже ни о чем другом, он представлял собою продукт окружающей обстановки и крайней необходимости и еще чего то такого, что делало из него то человека с душой, а то зверя с сердцем дьявола. В этой истории самого Брэма, девушки и еще одного человека к Брэму нельзя относиться слишком строго. Он был способен и на чувствительность и на жестокость. Впрочем, сомнительно, имел ли он то, что принято вообще считать душой. Если же и имел когда нибудь, то она затерялась где то в дремучих лесах и в той дикой обстановке, которая его окружала.» "Золотая петля", Джеймс Оливер Кервуд ©
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