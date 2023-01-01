Золотая клетка. Камилла Лэкберг (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ее называют «шведской Агатой Кристи». Камилла Лэкберг – ведущий автор среди прославленных мастеров скандинавского детектива. Первый же ее роман стал мировым бестселлером – как, впрочем, и каждый последующий. Лэкберг входит в десятку самых популярных писателей Европы. Ее книги переведены на 30 языков и проданы тиражом более 22 млн. экземпляров в более чем 60 странах. Фэй отдала мужу всю свою жизнь. Она сделала Яка тем, кем его знают сейчас, – одним из самых успешных бизнесменов Швеции, мультимиллионером, медийной знаменитостью, счастливым отцом… Однако Як забыл о этом. И существование Фэй превратилось в кошмар. Постоянные издевательства и унижения, презрение и измены… Она стала для него никем – жалкой птичкой в золотой клетке. А теперь Як собирается попросту выбросить надоевшую жену на улицу. Но он и понятия не имеет, какое темное и страшное прошлое за плечами у Фэй. Теперь пришла пора о нем вспомнить. Что только не сделаешь ради мести за растоптанное сердце…



Золотая клетка слушать на видеосервисе Wink.