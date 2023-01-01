WinkАудиокнигиЗолотая гора. Александр Беляев
Золотая гора. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика104 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Правительства капиталистических стран в панике. Поступила информация, что советский ученый Микулин теперь может получать любые элементы. В том числе и золото. Всe это грозит серьeзными неприятностями для капиталистов. И вот на поиски Микулина отправляется журналист и авантюрист Клэйтон…
Золотая гора слушать на видеосервисе Wink.