Золотая гора. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Правительства капиталистических стран в панике. Поступила информация, что советский ученый Микулин теперь может получать любые элементы. В том числе и золото. Всe это грозит серьeзными неприятностями для капиталистов. И вот на поиски Микулина отправляется журналист и авантюрист Клэйтон…



Золотая гора слушать на видеосервисе Wink.