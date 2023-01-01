Золотая башня. Холли Блэк,Кассандра Клэр (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Мастер Джозеф и его войско повержены – Магистериум и Ассамблея ликуют. Я вернулся домой, к отцу, и должен решить, как жить дальше: тем более что приближается начало последнего учебного года в Магистериуме. Однако передо мной стоит еще одна сложная задачка: после смерти Аарона я стал слышать его голос в своей голове. И не могу рассказать об этом кому бы то ни было, ведь тогда меня посчитают сумасшедшим. Аарон же более чем реален, и он нашел в моем мозгу глубоко спрятанные воспоминания. Но вот только чьи они? Колла Ханта, Константина Мэддена или кого-то еще?..



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