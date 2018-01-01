Знаки ночи. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет популярную аудиокнигу известного российского писателя Андрея Васильева – «Знаки ночи» – вторую книгу серии «Чужая сила». Книга прочитана популярным артистом и режиссером Сергеем Горбуновым. Жизнь штука непростая, про это известно всем. И Александр Смолин, самый обычный банковский клерк из Москвы, служит тому прямым доказательством. Не успел он обуздать случайно доставшуюся ему ведьмачью силу, как почти сразу же подоспели новые проблемы. И вот теперь придется свежеиспеченному ведьмаку крутиться как угрю на сковородке. Но по-другому никак. Если, конечно, жить хочешь… ©



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