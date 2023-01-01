Знак Хаоса. Роджер Желязны (книга, 1987) слушать онлайн

Мерль Кори, сын Принца Корвина, обнаруживает себя в самой что ни на есть Стране Чудес. Разве что за стойкой бара, но – вместе с Безумным Шляпником и ухмыляющимся Чеширским котом. Тут бы и закончить тернистый путь исканий, забыться от всех интриг и треволнений… Да только вот вместо Алисы нежданно-негаданно объявляется не кто иной как Бармаглот и уже совершенно не вписывающийся ни в какие фабулы Огненный Ангел. Галлюцинирующий направо и налево Люк обстоятельств не упрощает, и приходится возвращаться: во владения Амбера и в Страж Четырех Миров, к Мэндору, Рэндому и прочим родственникам со стороны Образа и Логруса, и, наконец, столкнуться с секретами Дворов Хаоса и их ролью в судьбе главного героя. Издательство: Студия озвучания «Глагол», 2018 г. Чтец: Дмитрий Оргин Монтаж: Григорий Рохмистров Корректор: Любовь Германовна Каретникова Перевод: Максим Владимирович Гутов Обложка: Анна Колесниченко © 1987, by Roger Zelazny



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