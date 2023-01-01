Знак Единорога. Роджер Желязны (книга, 1975) слушать онлайн

– Хорошо, – кивнул Билл. – Только у меня странное чувство… Может быть, я тебя никогда больше не увижу. Знаешь, я себя ощущаю второстепенным актером в мелодраме, который томится за кулисами, толком не зная, что происходит на сцене. – Прекрасно понимаю, – сказал я. – Моя собственная роль порой вызывает жгучее желание придушить автора этой пьесы. А ты попробуй посмотреть на дело иначе: таинственные истории редко оказываются такими, какими их себе представляешь. Как правило, все оказывается просто и пошло, и, когда правда раскрывается, остаются одни мотивы – примитивнее некуда. Гадать и пребывать в иллюзиях порой намного приятнее. Р. Желязны, “Знак Единорога” “Знак Единорога” – третья и самая “детективная” книга культового цикла «Хроники Амбера». Всего неделя минула со смерти Эрика. Корвин с головой погружается в заботы Амбера на посту регента… Когда внезапное убийство Каина и рассказ Рэндома о событиях, предшествовавших его встрече с Корвином в тени Земля, заставляют всех братьев и сестер впервые собраться вместе. Однако скоро становится ясно, что одержимость престолом – это обоюдоострый меч, который взвинчивает психологическое напряжение до предела и становится смертельно опасен, когда наследники, пусть даже из самых благих намерений, собираются в одной комнате. Ну а разрешение истории превзойдет все, что Корвин когда-либо знал об истинной природе Янтарного королевства. Это роман историй-воспоминаний, роман размышлений, загадок и неожиданных откровений. Желязны мастерски вла...Слушайте книгу.



Знак Единорога слушать на видеосервисе Wink.