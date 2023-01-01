Знак четырех / The Sign of the Four. Артур Конан Дойл (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 4 часа и 43 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. К томящемуся от вынужденного безделья Шерлоку Холмсу приходит некая Мэри Морстон и просит найти пропавшего много лет назад отца, а заодно разгадать тайну жемчужин, присылаемых ей кем-то ежегодно в один и тот же день. Холмс, как всегда, с блеском распутывает это загадочное дело, правда, безвозвратно потеряв несметные сокровища Агры. Ватсон находит свою любовь, а Холмс снова погружается в скуку.



Знак четырех / The Sign of the Four слушать на видеосервисе Wink.