Змеиная школа. Первое испытание. Анна Одувалова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Углубленное изучение дисциплин, особая образовательная программа и безупречная репутация делают лицей имени академика Катурина идеальным учебным заведением, куда мечтают попасть многие. Желание Алины сбылось: она поступила. Но в первый же день в новой школе все пошло совсем не так, как представляла себе девушка. Кроме того, ее, словно магнит, притягивает Влад – необычайно красивый и загадочный парень. Наивная Алина и не думала, что за дверями элитного пансиона кроется тайна, способная разрушить существующий миропорядок, а инструментами жестоких игр окажутся ничего не подозревающие ученики…



Змеиная школа слушать на видеосервисе Wink.