Зловещий ресторан. Ким Минчжон (книга, 2024) слушать онлайн

Невероятный корейский роман, объединивший в себе антураж сказочных миров «Алисы в стране чудес» и аниме «Унесённые призраками»! Жизнь девушки Сиа вот-вот изменится – новый город, новая школа, новые друзья… Но у судьбы свои планы! Сиа встречает загадочного кота с разноцветными глазами: один фиолетовый, второй – золотистый. Следуя за ним, девушка ныряет в нору, как Алиса, и оказывается в другом мире. Волшебном. Так кажется на первый взгляд… Пока Сиа не понимает, что кот привел ее в самую страшную ловушку – ресторан монстров! Съешь хоть кусочек еды здесь, и твое сердце покроется плесенью и остановится. Хозяин ресторана ищет сердце, которое поможет вылечить ужасную болезнь. И вот Сиа, чудом избежав грядущей смерти, заключает договор отработать месяц в ресторане и найти лекарство… Удастся ли девушке вернуться домой или же ей придется отдать свое сердце?





Зловещий ресторан слушать на видеосервисе Wink.