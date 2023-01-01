Злая зима. Ольга Ярошинская
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Злая зима. Ольга Ярошинская

Злая зима. Ольга Ярошинская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика651 мин16+

О книге

Брун – медведь-оборотень, с желтой меткой потенциально опасного. Эльза – девушка из высшего общества, студентка музыкальной академии. Они никогда бы не встретились и уж тем более не стали жить вместе, но ее инициировал вампир, и вся благополучная жизнь покатилась под откос. Бруну нужен личный помощник, Эльзе – тот, кто не будет ее бояться. Брун хочет найти убийцу своего отца, Эльза – всего лишь прожить еще одну зиму человеком. Эта зима может стать последней для них обоих, но они проведут ее вместе.

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Жанр
Фантастика
Время
651 мин / 10:51

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