Зимний солдат. Дэниел Мейсон (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

«Зимний солдат» Дэниела Мейсона – шокирующе достоверный роман о войне и медицине, ошибках и искуплении. Люциуш Кшелевский – студент-медик из аристократической польской семьи, оказавшийся в эпицентре Первой мировой войны. Надеясь пройти практику в военной хирургии, юноша попадает в опустошенную тифом импровизированную больницу, которая располагается в старой деревянной церкви среди Карпатских гор. Медперсонал, за исключением таинственной медсестры-монахини, разбежался, и Люциуш становится единственным квалифицированным врачом, хирургом без единой операции за спиной. И однажды, когда из снега приносят солдата без сознания, чье спасение кажется невозможным, Люциуш принимает судьбоносное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Критика ставит «Зимнего солдата» в один ряд с романами «Доктор Живаго», «Английский пациент» и «По ком звонит колокол». Сочетая масштабность и интимность, жесткость и нежность, эта история потрясает достоверностью и напоминает о любви к жизни. А дополняет и завершает этот бестселлер послесловие переводчиков романа, Александры Борисенко и Виктора Сонькина, которые раскроют тайны и сложности работы над романом, поделятся интересными историями и приподнимут «кулисы» своего творческого процесса. Пресса о книге: «Дэниел Мейсон, практикующий врач-психиатр, вдруг оказался одним из лучших прозаиков-стилистов современной американской литературы, он успешно использует мышление клинициста для построения внутренних миров» New York Times Magazine «Захватывающий роман. Эпизоды, в которых описываются госпиталь, его обитатели, ученичество Люциуша, как медицинское, так и чувственное,– настоящая магия. „Зимний солдат“ делает то, что делают все лучшие романы: предлагает мир, в котором читатель может затеряться» Newsday





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