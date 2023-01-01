WinkАудиокнигиЖурнал «Рассказы». Запечатанный мир. Евгений Бугров,Олег Савощик,Алекс Раен,Ольга Кузьмина,Ольга Рэд
Журнал «Рассказы». Запечатанный мир. Евгений Бугров,Олег Савощик,Алекс Раен,Ольга Кузьмина,Ольга Рэд (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фантастика, Ужасы и мистика258 мин16+
Сюжет
Как-то один известный писатель сказал, что все хорошие истории начинаются с вопроса «А что, если?..» Что если в будущем роботы заменят не людей, а животных? Что если ген врожденного таланта можно пересадить другому человеку? Что если бы облака никогда не рассеивались, а за ними начинался новый, неведомый людям мир? Что если наша с вами реальность… возникла из такого же простого вопроса?
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