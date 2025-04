Жизнь взаймы. Эрих Мария Ремарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впервые роман был опубликован в 1959 году в иллюстрированном издании «Кристалл», как «роман с продолжением». В 1961 году, после правки и редактирования автором, более объемная версия романа была издана в американском переводе, но уже под названием «Heaven has no favorites». Немецкая версия романа «Der Himmel kennt keine Gunstlinge», имела большой читательский успех в Германии, однако получила негативную критику. Ремарка обвиняли в сентиментальности, отсутствии стиля. И все же, несмотря на все нарекания и замечания, те же критики не могли не отметить, что «роман захватывающий и от него невозможно оторваться». Начало 50-х годов. Автогонщик Клэрфе приезжает навестить своего давнего друга в санаторий «Монтана». Там же он знакомится со смертельно больной девушкой Лилиан. Устав от строгих правил санатория, от рутины и однообразия она принимает решение бежать вместе с Клэрфе туда, где есть другая жизнь, жизнь – которая говорит языком книг, картин и музыки, жизнь, которая манит и будит тревогу. У обоих беглецов, несмотря на всю несхожесть, есть одна общая черта – отсутствие уверенности в будущем. Клэрфе живет от гонки до гонки, а Лилиан знает, что ее болезнь прогрессирует, и жить ей осталось совсем недолго. Их роман развивается очень стремительно, они любят друг друга на грани обреченности, как только могут любить люди, каждый шаг которых сопровождается тенью смерти… Издание осуществлено в рамках соглашения с Фондом Лэте Паулетте Ремарк с/о Литературным Агентством Морбукс и Литературным Агентством Синопсис © by The Estate of Late Paulette Remarque 1959 © перевод Л. Черная ©



