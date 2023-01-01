Жизнь Василия Фивейского. Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Жизнь Василия Фивейского" – философский, мистический, глубоко психологичный рассказ Леонида Андреева о силе человеческого духа, о смысле жизни. "Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако…"



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