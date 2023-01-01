Жизнь в потоке: Коучинг. Мэрилин Аткинсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Быть в состоянии потока – значит полностью погрузиться в любимое дело, максимально сосредоточившись и не отвлекаясь ни на что. Именно так можно достичь максимальных результатов в любой деятельности. В своей новой книге автор уникальной системы личностного развития Мэрилин Аткинсон научит вас входить в состояние потока, фиксировать его, снимать любые барьеры на пути личностного роста и самосовершенствования. Научитесь испытывать искреннюю благодарность, любовь, удовлетворение, стремление к творчеству – и вы наполните смыслом каждый день своей жизни! Задача этой книги состоит в том, чтобы помочь не только профессионалам в области коучинга, но и всем тем, кто заинтересован во внутренних переменах, достичь внутренней согласованности и самореализации.



Жизнь в потоке: Коучинг слушать на видеосервисе Wink.