Жизнь Тиррании. Боевой маг. Виктория Свободина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Жизнь Тиррании. Боевой маг». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой. Злой рок забрал дыхание любимого. Теперь моя жизнь тут кончена. Встреча со Смертью – и я просыпаюсь. Просыпаюсь на шестьсот лет позже, чем должна. Жизнь и приключения юной Тиррании – начинающего боевого мага. Ее судьба – танец на грани. Однако кто-то когда-то решил иначе. Остается только выжить, не сгибаясь под волей обстоятельств, доказывая миру свое право на существование. На счету актрисы Диной Бобылeвой дубляж в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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