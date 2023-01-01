Жизнь с СДВГ. От прокрастинации к самоорганизации. Александра Березович (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что с тобой не так? Почему ты ничего не делаешь? Ты лентяй! И такой безответственный! Или у тебя СДВГ? Узнайте всё о синдроме дефицита внимания и гиперактивности вместе с психологом Александрой Березович. Поймай фокус на яркой жизни! Книга «Жизнь с СДВГ. От прокрастинации к самоорганизации» поможет контролировать СДВГ и понять, что с вами все так! Вы узнаете, как: • быть продуктивным и все успевать • может проявляться СДВГ • правильно отдыхать • понять человека с СДВГ Также в этой книге вы найдете эффективные психологические инструменты: • Полезные упражнения, которые помогут справиться с прокрастинацией, импульсивностью и многим другим • Техники и чек-листы, которые помогут планировать дела и управлять вниманием • Иллюстрации и схемы, которые помогут эффективнее воспринимать информацию



Жизнь с СДВГ слушать на видеосервисе Wink.