WinkАудиокнигиЖизнь растений. Климент Тимирязев
Жизнь растений. Климент Тимирязев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература908 мин12+
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Сюжет
Тимирязев Климент Аркадьевич – видный ученый, один из основоположников русской школы физиологии растений. Популяризация науки – одна из характерных и блестящих особенностей многогранной деятельности Тимирязева. Книга «Жизнь растений», выдержавшая десятки изданий на русском и иностранных языках, сочетает глубокий анализ проблем естествознания с доступным и чрезвычайно увлекательным их изложением.
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